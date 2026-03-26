«Ливерпуль» заинтересован в игроке «Эвертона»

«Ливерпуль» с начала сезона следит за крайним нападающим «Эвертона» Илиманом Ндиайе. Мерсисайдцы видят в 26-летнем футболисте одного из кандидатов на замену вингеру Мохамеду Салаху, который покинет клуб летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, конкуренцию «красным» в борьбе за покупку Ндиайе может составить «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают сенегальского игрока в качестве замены для нападающего Джошуа Зиркзее.

В нынешнем сезоне Ндиайе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.