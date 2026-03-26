Карпин четко высказался по поводу допуска до международных турниров

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил представителям СМИ, что у него нет ощущения скорого допуска команды до международных соревнований.

В начале февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с команд, представляющих Российскую Федерацию. Он также указал на бесполезность отстранения. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине отстранили наши сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

«У меня нет никаких ощущений, что это (допуск. – Ред.) скоро произойдет, – сказал в ходе пресс-конференции главный тренер российской сборной. – Есть надежда».

В пятницу в Краснодаре состоится товарищеская встреча россиян со сборной Никарагуа. 31 марта в Санкт-Петербурге сборная России проведет товарищеский матч против команды Мали.