РПЛ не выявила ни одной положительной допинг-пробы среди игроков лиги в 2025 году

Российская Премьер-лига не зафиксировала ни одной положительной допинг-пробы в 2025 году.

Об этом стало известно по итогам вебинара «Антидопинговое обеспечение РПЛ», организованного лигой совместно с РУСАДА.

На мероприятии были затронуты вопросы взаимодействия врачей команд и инспекторов на различных этапах процедуры допинг-контроля, ответственности персонала за нарушения, профилактики непреднамеренных нарушений антидопинговых правил, а также повышения осведомленности футболистов о рисках, связанных с приемом диетических и биологически активных добавок.

В ходе вебинара было отмечено, что спортсмены обязаны сообщать врачам обо всех принимаемых препаратах и добавках, а самостоятельное приобретение БАДов категорически не рекомендуется. Была подчеркнута важность сохранения чеков, упаковок и банок из партий добавок для возможного проведения экспертизы.