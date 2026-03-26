В "Зените" рассматривают продажу двух игроков летом

В "Зените" могут пойти на перестройку состава по окончании сезона. Руководство петербургского клуба рассматривает вариант с продажей ряда легионеров, чтобы освободить бюджет и обновить команду.

По информации источника, летом клуб допускает расставание с защитником Нино и полузащитником Венделом. Вырученные средства планируется направить на подписание молодых игроков, преимущественно с южноамериканского рынка.

В текущем сезоне Вендел принял участие в двадцати одном матче во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Нино провёл двадцать три встречи, записав на свой счёт один забитый мяч и одну голевую передачу.