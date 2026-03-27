Экс-вратарь ЦСКА и "Спартака" высказался об Акинфееве

Бывший голкипер ЦСКА и "Спартака" Дмитрий Тяпушкин высказался о российском вратаре.

© Rusfootball

Дмитрий Тяпушкин заявил, что Игорь Акинфеев входит в топ-5 лучших голкиперов мира благодаря своему опыту, профессионализму и мастерству.

"В Европе и мире много сильных вратарей. Как-то расставить их по номерам сложно, но даже в свои 40 лет Игорь входит в топ-5 лучших голкиперов мира. Он это заслуживает не тем, что до сих пор играет, а своим опытом, мастерством, профессионализмом", - сказал Тяпушкин Legalbet.

Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Всего за "армейцев" голкипер провел 817 матчей, пропустил 739 мячей и отыграл 336 встреч на ноль. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 39-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.