Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину в полуфинале турнира в Майами

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в финал турнира в Майами. На стадии полуфинала она обыграла представительницу Казахстана вторую ракетку мира Елену Рыбакину со счётом 6:4, 6:3.

© Чемпионат.com

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Соболенко сделала девять подачь навылет и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В финале турнира Соболенко встретится с американкой Корри Гауфф.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла американку Джессику Пегулу.