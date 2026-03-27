Сборная Ямайки вышла в финал стыкового турнира чемпионата мира‑2026

Сборная Ямайки по футболу обыграла команду Новой Каледонии в полуфинале межконтинентальных стыков для отбора на чемпионат мира‑2026.

Встреча в Мексике завершилась со счетом 1:0. Гол забил Бэйли Кадамартери.

В финале стыкового турнира сборная Ямайки сыграет против команды ДР Конго. Встреча состоится 31 марта в Мексике. Победитель получит путевку на чемпионат мира‑2026.

«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет c 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Игры турнира будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.