Президент «Зари» обозначил философию луганского клуба

Президент луганской «Зари» Араик Асатрян заявил, что клуб делает ставку на футболистов, уехавших из Луганска в 2015-16 годах.

– Философия клуба – заниматься репатриацией своих воспитанников?

– Да. Чтобы возвращались наши парни, кто начинал свою карьеру здесь и выехал в 2015-16 годах. Мы уже вернули достаточно ребят, которые играли в других клубах Второй лиги и готовы защищать честь «Зари». 80% наших игроков – это местные, луганские парни.

– Из чего формируется бюджет клуба?

– Спонсорские компании, частные средства. Бюджет достаточный, чтобы выступать во Второй лиге, – рассказал Асатрян в интервью «Спорт День за Днем».

«Заря» была воссоздана в 2023 году. В этом сезоне луганский клуб дебютирует во Второй лиге чемпионата России. Первый матч «Заря» проведет дома 28 марта против «Севастополя».

Домашние игры «Заря» будет проводить в Каменске-Шахтинском, Ростовской области. При этом футболисты живут и тренируются в Луганске.