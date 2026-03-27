Абаскаль назвал сильнейших российских игроков

Экс-тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль назвал сильнейших российских футболистов.

© Rusfootball

- Можно говорить о Тюкавине, нападающем московского "Динамо"; Облякове из ЦСКА; у нас был Умяров, которым, когда я там работал, интересовались клубы Серии А. Батраков или Тюкавин стали бы сюрпризом, - цитирует Абаскаля AS.

Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года по апрель 2024 года, под его руководством красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России. Последним местом работы испанского специалиста был мексиканский клуб "Атлетико Сан-Луис".

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провел за "Динамо" 21 матч и отметился семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. На счету Ивана Облякова 32 матча в составе ЦСКА, семь забитых мячей и шесть результативных передач. Наиль Умяров вышел на поле в составе "Спартака" в 28 встречах и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Алексей Батраков провел за "Локомотив" во всех турнирах 29 матчей и отметился 16 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.