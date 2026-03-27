Анчелотти высказался об игре Винисиуса против сборной Франции

Анчелотти о Винисиусе против Франции: «Он не забил, но был опасен. Изначально он не играл слева, но я поменял их с Мартинелли местами для контроля обороны справа»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался об игре Винисиуса Жуниора и Рафиньи в товарищеском матче против сборной Франции (1:2).
«На мой взгляд, ничего не было упущено. Рафинья играл хорошо, но в конце первого тайма у него возникла проблема, нам пришлось его заменить. У Рафиньи были шансы, он хорошо двигался без мяча. Винисиус опасен, он, может, и не забил, но нападающий всегда может это сделать. Они хорошо выполнили свою работу. Винисиус не играл слева. Он играл левее в центре, а Мартинелли изначально на фланге. Затем, во время перерыва на водопой, я поменял их местами, чтобы Мартинелли играл правее, потому что Франция много атаковала, чтобы мы могли иметь больше контроля в обороне на правом фланге», – сказал Анчелотти.
