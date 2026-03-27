Российский тренер Юрий Семин назвал сильнейшего легионера в РПЛ на данный момент.

По словам Семина, форвард "Краснодара" Кордоба - сильнейший легионер в РПЛ.

- В "Зените" и "Спартаке" много хороших иностранцев, но прямо сейчас Кордоба — сильнейший легионер РПЛ. Он набрал отличную форму и оказывает большое влияние на игру "Краснодара", - цитирует Семина "Советский Спорт".

Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с лета 2021 года. В текущем сезоне форвард вышел на поле в 30 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 18 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего колумбийца в 10 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По итогам 22 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 49 набранными очками в своем активе.