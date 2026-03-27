Губерниев оценил соперников сборной России в мартовских матчах

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил соперников сборной России.

По словам Губерниева, сборной России не приходится выбирать соперников и нужно играть с теми, кто соглашается.

- Других соперников у нас нет. Какие есть — с такими и играем. Спасибо РФС, что обеспечивает эти матчи. Спасибо соперникам, что приезжают, на другое нам рассчитывать пока не приходится. Нужно пользоваться тем, что имеем, - цитирует Губерниева "Советский Спорт".

Сегодня, 27 марта, национальная команда России проведет товарищеский матч со сборной Никарагуа. Встреча состоится на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.

На данный момент Россия занимает 36 место в рейтинге сборных ФИФА, Никарагуа в этом списке располагается на 131 строчке. Напомним, что 31 марта команда Валерия Карпина сыграет с Мали в Санкт-Петербурге, встреча состоится на "Газпром Арене". Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.