Овчинников считает Тибо Куртуа переоцененным

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников ответил на вопрос о самом переоценённом голкипере, назвав Тибо Куртуа из мадридского «Реала».

— В прежние времена нам казался сильно переоценённым вратарь сборной Испании Субисаррета. Англичанин Шилтон, бразилец Таффарел. Сегодня такой голкипер есть? По вашим личным меркам?

— Мне не нравится Куртуа. Как и Буффон. Со Шмейхелем или Каном не сравнить, там вообще другой уровень.

— Чего нет в Куртуа?

— Как вам сказать… Это не вратарь для «Реала». Куртуа — хороший голкипер. А в Мадриде должен играть лучший вратарь мира. Хотя парадокс — лучшего-то сегодня и нет!

— Серьёзно?

— Каждое время олицетворял какой-то вратарь. Из последних — Нойер. Всем было ясно — он номер один. А сегодня кто? Вы сами можете ответить? 10 фамилий назовёте — Облак, Алисон, Куртуа… – приводит слова Овчинникова «Спорт-экспресс».

Тибо Куртуа выступает за мадридский «Реал» с 2018 года. За это время голкипер провёл 329 матчей за испанский клуб, в которых пропустил 321 мяч и 128 раз сыграл «на ноль».