"Ростов" лишили права проводить турнир из-за долгов

"Ростов" не допустили до проведения детско-юношеского турнира из-за задолженности.

По информации "Спорт-Экспресса", Федерация футбола Ростова-на-Дону решила расторгнуть договор с "Ростовом" на проведение Первенства города среди детско-юношеских команд. Причиной стала общая задолженность клуба перед организацией в размере 349 тысяч рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что у команды имеются серьезные финансовые проблемы, так как у клуба арестованы счета из-за долгов.

На данный момент "Ростов" занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 22 матчах. Подопечные Джонатана Альбы одержали 5 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.