Мостовой высказался об отсутствии Соболева в заявке сборной

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об отсутствии Александра Соболева в заявке национальной команды.

© Rusfootball

"Не знаю. Вопрос к тренерскому штабу Карпина, нам-то зачем об этом думать?" - сказал Мостовой "Советскому спорту".

Сегодня, 27 марта, состоится матч сборной России против Никарагуа. Встреча пройдет на "Ozon Арене" в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Всего за национальную команду Александр Соболев провел 14 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.