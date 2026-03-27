«Барселоне» нравится полузащитник «Осасуны»

«Барсе» нравится вингер «Осасуны» Муньос. У «Реала» есть приоритетное право выкупа и 50% от суммы перепродажи игрока
«Барселона» высоко оценивает вингера «Осасуны» Виктора Муньоса, сообщает El Chiringuito.
Футболист перешел в памплонский клуб из «Реала» летом прошлого года за 5 млн евро. При этом «сливочные» сохранили за собой 50% от будущей продажи, а также приоритетное право на выкуп игрока в течение ближайших трех лет за 8, 9 и 10 миллионов евро соответственно, утверждает Diario Sport.
Помимо этого, сумма отступных 22-летнего футболиста составляет 40 миллионов евро, что также проблематично для каталонцев.
Отметим, что Виктор был в системе «Барселоны» с 2014 по 2017 год, а в «Мадриде» – с 2021-го по 2025-й.
В текущем сезоне Ла Лиги Муньос забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 29 матчах.
