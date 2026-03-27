Футболист Воробьев назвал отличительные качества тренера Карпина

ТАСС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отличается от многих специалистов требовательностью в работе. Такое мнение в интервью ТАСС высказал нападающий сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев.

Нападающий "Локомотива" назвал отличительные качества тренера Карпина
Воробьев дебютировал в сборной России при Карпине в сентябре 2024 года в матче с командой Вьетнама (3:0).

"Валерий Георгиевич - требовательный тренер, ему важно, чтобы все футболисты не на 100, а на 150% выкладывались. Каждый тренер индивидуален по-своему. С Георгиевичем можно и поговорить. Он может объяснить, но может и напихать. Как человек он хороший, в общении тоже. Можно сказать, футбольный", - сказал Воробьев.
