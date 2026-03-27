Мостовой поделился ожиданиями от матча против Никарагуа

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче команды с Никарагуа.

Александр Мостовой заявил, что у него нет особых ожиданий о предстоящем товарищеском матче.

"Ожиданий особо нет. Ну а чего там? Вышли, забили четыре-пять, помылись и поехали отдыхать, готовиться к Мали. Вот как должна пройти эта игра. Должно быть меньше разговоров и пафоса", - сказал Мостовой "Советскому спорту".

Сегодня, 27 марта, состоится товарищеский матч сборной России против Никарагуа. Встреча пройдет на "Ozon Арене" в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

31 марта на "Газпром Арене" подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Мали. Начало - в 20:00 по московскому времени.