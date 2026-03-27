Рафинья может пропустить 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»

Фланговый нападающий «Барселоны» Рафинья может пропустить встречи 1/4 финала Лиги чемпионов из-за травмы, полученной в товарищеском матче сборной Бразилии и национальной команды Франции (1:2). Об этом сообщает AS.

По информации издания, вингер получил повреждение двуглавой мышцы бедра. Если подтвердится разрыв мышц, бразилец наверняка не сможет сыграть во встречах с «матрасниками» 8 и 14 апреля.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 31 матче за клуб во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.