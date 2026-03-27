Воробьёв назвал сильные качества Батракова и Кисляка

Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьёв высказался о молодых полузащитниках — Алексее Батракове из «Локомотива» и Матвее Кисляке из ЦСКА. Он отметил сильные стороны каждого из хавбеков.

Названы сильные качества Батракова и Кисляка
«Уникальность Батракова? Техника, видение поля, до приема мяча он уже видит адрес для передачи. Переходные фазы. Это молодой талант. Есть куда расти и прогрессировать, думаю, что это не предел. Самое главное, чтобы продолжал усердно работать. Сравнить Батракова и Кисляка? У них разные позиции, поэтому нет смысла сравнивать. Кисляк играет пониже, хорошо разгоняет атаки, в борьбу идет неплохо. Также у него есть видение поля, подключается в атаку, если нужно, может забивать и отдавать", — приводит слова Воробьёва ТАСС.
