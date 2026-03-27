Аршавин предположил, с каким счетом Россия обыграет Никарагуа

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что сборная России обыграет национальную команду Никарагуа со счётом 5:0 в товарищеском матче. Об этом экс-футболист сказал в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

31 марта российская национальная команда проведёт ещё один товарищеский матч — с Мали в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра запланирована на 20:00 мск.