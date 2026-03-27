Футболист сборной России ответил, смог бы прожить месяц без интернета

Футболист сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев думает, что смог бы прожить месяц без интернета. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Конечно, часто [провожу время в интернете]. Но когда еду на рыбалку, там нет связи, могу два-три дня просидеть, поэтому проблем нет. Челлендж в месяц? У нас вся жизнь в интернете. Каждый день может поменяться расписание, и мне придется зайти, посмотреть, во сколько сбор и так далее. Поэтому нет смысла этого делать. Попробовать, конечно, можно было бы, сила воли и характер имеются. Думаю, что смог бы", - сказал Воробьев.

В текущем сезоне 28-летний Воробьев провел за "Локомотив" во всех турнирах 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.