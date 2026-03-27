Полузащитник хочет покинуть «Реал»

Себальос хочет покинуть «Реал» летом, клуб готов отпустить хавбека. «Бетис» – основной претендент на покупку 29-летнего игрока
Полузащитник «Реала» Дани Себальос решил, что покинет клуб в летнее трансферное окно.
Как пишет Marca, ситуация достигла точки невозврата в связи с недостатком игрового времени, нестабильностью и травмами футболиста.
Действующий контракт 29-летнего испанца рассчитан до 2027 года. «Мадрид» не собирается отдавать его бесплатно и планирует найти подходящее предложение.
Хавбек по-прежнему считает «Бетис» основным претендентом на трансфер. Однако сделка будет зависеть от финансовых условий, потолка зарплат и готовности «сливочных» договориться о разумной сумме выплаты.
В ближайшем будущем игрок сосредоточен на возвращении к соревнованиям после травмы, полученной в конце февраля. В последние недели Дани начал частичные тренировки в общей группе, но возвращение не гарантирует изменения его роли в команде.
