Полузащитник хочет покинуть «Реал»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос решил, что покинет клуб в летнее трансферное окно.

© Sports.ru

Как пишет Marca, ситуация достигла точки невозврата в связи с недостатком игрового времени, нестабильностью и травмами футболиста.

Действующий контракт 29-летнего испанца рассчитан до 2027 года. «Мадрид» не собирается отдавать его бесплатно и планирует найти подходящее предложение.

Хавбек по-прежнему считает «Бетис» основным претендентом на трансфер. Однако сделка будет зависеть от финансовых условий, потолка зарплат и готовности «сливочных» договориться о разумной сумме выплаты.

В ближайшем будущем игрок сосредоточен на возвращении к соревнованиям после травмы, полученной в конце февраля. В последние недели Дани начал частичные тренировки в общей группе, но возвращение не гарантирует изменения его роли в команде.