Статистический портал Transfermarkt провёл промежуточное обновление рыночных стоимостей футболистов французской Лиги 1. По его итогам российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов подорожал на € 7 млн и его цена достигла € 22 млн.

Голкипер сборной России выступает за парижский клуб с 2024 года. В минувшем сезоне вратарь провёл 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и семь раз сыграл «на ноль». По ходу нынешнего сезона российский вратарь выходил на поле в 16 матчах во всех турнирах, в семи из которых не пропустил мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.