«Бристоль Сити» назначил главным тренером 78‑летнего Ходжсона

Футбольный клуб «Бристоль Сити» из второго английского дивизиона назначил Роя Ходжсона на пост главного тренера, об этом клуб сообщил в соцсетях.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца текущего сезона.

После 39 туров Чемпионшипа «Бристоль Сити» набрал 51 очко и идет на 16‑м месте.

Ранее Ходжсон уже возглавлял «Бристоль Сити» в 1982 году. Последним местом работы бывшего тренера сборной Англии был «Кристал Пэлас», который он покинул в 2024 году. На протяжении карьеры специалист работал в «Интере», «Ливерпуле», «Мальме», «Удинезе» и других клубах. Также он работал со сборными Швейцарии, ОАЭ, Финляндии и Англии.