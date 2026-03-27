Экс-футболист сборной России поделился ожиданиями от матча с Никарагуа

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча национальной команды с Никарагуа.

По словам Самедова, очень важно, что сборная продолжает проводить товарищеские игры.

"Хотелось бы побольше голов, по сборной все очень соскучились. Очень важно, что сборная собирается. Каждый такой сбор национальной команды имеет большое значение для игроков и болельщиков. Ждём яркий футбол", — отметил Самедов в беседе с "Матч ТВ".

Сборные России и Никарагуа проведут товарищескую встречу сегодня, 27 марта, на "Ozon Арене" в Краснодаре. Встреча стартует в 19:30 мск.