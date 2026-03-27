Опубликован рейтинг наиболее подорожавших игроков французской Лиги 1

Transfermarkt составил рейтинг наиболее подорожавших игроков французской Лиги 1
Статистический портал Transfermarkt провёл промежуточное обновление рыночных стоимостей футболистов чемпионата Франции, определив наиболее подорожавшего игрока Лиги 1. Им стал защитник «Ренна» Жереми Жаке, его цена выросла на € 35 млн.
Полный список игроков Лиги 1, получивших наибольшую прибавку к рыночной стоимости по версии Transfermarkt, выглядит следующим образом:
- Жереми Жаке («Ренн») – € 55 млн (+ € 35 млн).
- Мамаду Сангаре («Ланс») – € 30 млн (+ € 15 млн).
- Робен Риссер («Ланс») – € 25 млн (+ € 15 млн).
- Тилель Тати («Нант») – € 22 млн (+ € 13 млн).
- Самсон Байду («Ланс») – € 22 млн (+ € 13 млн).
- Алексис Восса («Тулуза») – € 15 млн (+ € 12 млн).
- Руди Матондо («Париж») – € 15 млн (+ € 12 млн).
- Мартиаль Годо («Страсбург») – € 18 млн (+ € 11 млн).
- Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – € 60 млн (+ € 10 млн).
- Айюб Буадди («Лилль») – € 50 млн (+ € 10 млн).
