Опубликован рейтинг наиболее подорожавших игроков французской Лиги 1

$82.1395

Transfermarkt составил рейтинг наиболее подорожавших игроков французской Лиги 1

Чемпионат.comиещё 1

Статистический портал Transfermarkt провёл промежуточное обновление рыночных стоимостей футболистов чемпионата Франции, определив наиболее подорожавшего игрока Лиги 1. Им стал защитник «Ренна» Жереми Жаке, его цена выросла на € 35 млн.

© Чемпионат

Полный список игроков Лиги 1, получивших наибольшую прибавку к рыночной стоимости по версии Transfermarkt, выглядит следующим образом:

  1. Жереми Жаке («Ренн») – € 55 млн (+ € 35 млн).
  2. Мамаду Сангаре («Ланс») – € 30 млн (+ € 15 млн).
  3. Робен Риссер («Ланс») – € 25 млн (+ € 15 млн).
  4. Тилель Тати («Нант») – € 22 млн (+ € 13 млн).
  5. Самсон Байду («Ланс») – € 22 млн (+ € 13 млн).
  6. Алексис Восса («Тулуза») – € 15 млн (+ € 12 млн).
  7. Руди Матондо («Париж») – € 15 млн (+ € 12 млн).
  8. Мартиаль Годо («Страсбург») – € 18 млн (+ € 11 млн).
  9. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») – € 60 млн (+ € 10 млн).
  10. Айюб Буадди («Лилль») – € 50 млн (+ € 10 млн).
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости