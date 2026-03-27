Петржела сравнил между собой сборные России и Чехии

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела сравнил между собой силы сборных России и Чехии по футболу.

«Сейчас сборная Чехии без особых проблем обыграла бы Россию в официальном матче. В России есть пару сильных футболистов мирового масштаба, но изоляция повлияла на уровень команды», — считает Петржела.

На мартовском сборе Россия сыграет 27 марта в Краснодаре против сборной Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге – против Мали.

15 ноября прошлого года матчем с Чили (0:2) прервалась рекордная серия Валерия Карпина во главе сборной России. Национальная команда не проигрывала на протяжении четырех лет, 23 матча подряд.

В прошлом году российская команда под руководством Валерия Карпина, помимо матча с Чили, сыграла девять товарищеских встреч: победила Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Беларусь (4:1), Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), а также сыграла вничью с Нигерией (1:1), Иорданией (0:0) и Перу (1:1).

Все российские команды, включая национальную сборную, остаются отстранёнными от международных турниров, начиная с зимы 2022 года, в связи с мировой геополитической ситуацией.

Чехия в финале отборочного турнира на чемпионат мира 2026 31 марта встретится со сборной Дании.