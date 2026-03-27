«Манчестер Сити» может остаться без полузащитника

Атакующий полузащитник Филип Фоден готов уйти из «Манчестер Сити» в ближайшие месяцы, если не разрешится ситуация с его контрактом, заканчивающимся летом 2027 года. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, 25-летний хавбек недоволен количеством игрового времени в стане «горожан». Фоден готов покинуть Англию, если в ближайшие месяцы не придёт к соглашению с клубом. Подчёркивается, что в «Манчестер Сити» не хотели бы ухода футболиста.

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.