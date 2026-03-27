Агент рассказал, как Файзуллаев адаптируется к чемпионату Турции

Футбольный агент Александр Салугин, представляющий интересы полузащитника «Истанбул Башакшехира» м сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, заявил, что игрок доволен выступлением в Турции.

«Аббосбек освоился в Турции, справился с болячками, прошла адаптация. Шахин доволен Файзуллаевым, как и Аббосбек очень доволен тренером. У Файзуллаева все здорово получается в Турции», — заявил Салугин.

Файзуллаев пополнил состав «Истанбул Башакшехира» в июле прошлого года за 7,5 млн. евро.

Предыдущей командой футболиста стал московский ЦСКА.

В составе армейцев Аббосбек выиграл Кубок России и Суперкубок страны.

Трудовое соглашение узбекского полузащитника с турецкой командой рассчитано до конца июня 2030-го года.

В текущем сезоне Файзуллаев провёл 25 матчей во всех турнирах и отметился в них тремя забитыми мячами.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 7 млн. евро.