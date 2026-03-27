«Челси» проявляет интерес к защитнику «Милана»

«Челси» проявляет интерес к центральному защитнику «Милана» Страхине Павловичу. Лондонский клуб связался с представителями 24-летнего футболиста. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, для осуществления сделки потребуется предложение в размере не менее € 40 млн, поскольку «Милан» рассматривает Павловича в качестве ключевого игрока команды.

В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.