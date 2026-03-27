В честь Месси назвали трибуну на новом стадионе

Футбольный клуб «Интер Майами» объявил, что одна из трибун на новым стадионе команды будет названа в честь действующего игрока команды Лионеля Месси.

© Матч ТВ

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. Действующий контракт с аргентинским форвардом рассчитан до 2028 года.

— Наш игрок под номером 10 и капитан команды станет частью редкого и уникального события в мировом спорте: спортсмен, регулярно выступающий на своем домашнем стадионе, получит трибуну, названную в его честь, — сообщается на клубном сайте.

Месси — лучший бомбардир и ассистент в истории «Интер Майами», на его счету 82 гола и 53 результативные передачи в 94 матчах во всех турнирах.

38‑летний аргентинец — самый титулованный игрок всех времен, он завоевал в общей сложности 46 командных трофеев.

В числе личных достижений Месси — рекордные восемь «Золотых мячей», три награды лучшему игроку мира по версии ФИФА.