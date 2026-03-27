Футболистам "Кайрата" пришлось добираться до Петербурга на автобусе

Игроки казахстанского футбольного клуба "Кайрат" добрались до Санкт-Петербурга, где планируется товарищеский матч с "Зенитом", на автобусе, так как их рейс из Алма-Аты приземлился в Москве из-за закрытия аэропорта Пулково. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Как отмечается в сообщении в официальном аккаунте "Кайрата" в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской по решению суда), "в связи с временным закрытием аэропорта Санкт-Петербурга самолет команды сначала приземлился в Москве", а затем футболисты поехали в Петербург на автобусе. Отмечается, что 27 марта они планируют провести тренировку на базе "Зенита". Ранее в аккаунте команды из Алма-Аты сообщалось, что игроки направились в Петербург прямым рейсом.

Товарищеский матч с "Зенитом" запланирован на стадионе "Газпром-Арена" на 28 марта. В Пулково с 23 марта периодически вводились ограничения на прием самолетов из-за атак беспилотников. 27 марта в пресс-службе управляющей петербургским аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" сообщили, что Пулково вернулся к штатной работе после многократных временных ограничений на прием и отправку самолетов. В сообщении пресс-службы при этом отмечалось, что возможны корректировки в расписании.