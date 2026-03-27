Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Никарагуа

Сегодня, 27 марта, состоится товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав сборной России: Сафонов, Бевеев, Морозов, Литвинов, Пальцев, Пруцев, Фомин, Умяров, Садулаев, Тюкавин, Гладышев.

На товарищеском матче между сборными России и Никарагуа будет работать судейская бригада из Узбекистана, которую возглавит Абдурашид Худойберганов.

Напомним, 31 марта российская национальная команда проведёт ещё один товарищеский матч — с Мали в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра запланирована на 20:00 мск.