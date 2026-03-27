Сборные России и США могут сыграть перед чемпионатом мира — 2026

Товарищеский футбольный матч между командами России и США может пройти в преддверии чемпионата мира 2026 года. Об этом в комментарии РИА Новости сообщила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

Делегация депутатов Госдумы 26 и 27 марта проводила переговоры с членами конгресса США, и была затронута тема проведения хоккейного и футбольного матча между национальными сборными, а также участие российских спортсменов в Олимпиаде-2028.

«Возникла мысль провести товарищескую встречу в преддверии турнира. Думаю, федерации уже прорабатывают этот вопрос по своим каналам - им это проще делать. Если американская сторона согласится, такие матчи можно провести без вовлечения политиков», — отметила Журова.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.