$81.1493.42

Карпин считает, что искусственный интеллект может помочь тренерскому штабу сборной

Чемпионат.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что искусственный интеллект может помочь тренерскому штабу национальной команды.

© Чемпионат.com

— Возможно ли представить, что ИИ будет помогать тренерскому штабу сборной? — Представить могу,, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 27 марта, сборная России победила Никарагуа в товарищеском матче со счётом 3:1. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Абдурашид Худойберганов из Узбекистана.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости