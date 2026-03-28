Карпин высказался об уровне соперников сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о качестве соперников национальной команды как в нынешних условиях, так и в период участия в официальных международных турнирах.

На пресс-конференции после товарищеского матча с Никарагуа, который завершился победой россиян со счетом 3:1, специалист отметил, что и до отстранения от международных соревнований команда редко встречалась с топовыми сборными.

По словам Карпина, из всех соперников, с которыми россияне играли в рамках официальных турниров, действительно сильным можно назвать только Хорватию. Он подчеркнул, что далеко не все команды соответствуют уровню сборных Франции или Германии. При этом тренер выразил благодарность Российскому футбольному союзу (РФС) за организацию даже таких матчей, как встреча с Никарагуа, занимающей 131-е место в рейтинге ФИФА.

Напомним, что сборная России, которая сейчас находится на 36-й позиции в рейтинге ФИФА, была отстранена от участия в международных турнирах в конце февраля 2022 года и с тех пор проводит только товарищеские встречи.

