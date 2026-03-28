Германия обыграла Швейцарию в матче с семью голами

Сборная Германии одолела в товарищеской встрече Швейцарию, дважды уступая в счете - 4:3.

Эти команды далеко не принципиальные соперники, но их матчи всегда получаются напряженными. Конечно, класс Бундестим априори выше, и так было всегда. Однако в последних четырех встречах со Швейцарией немцы не одержали ни одной победы: три ничьи и поражение.

Пятничный матч получился сумасшедшим по накалу. К концу первого тайма хозяева вели 2:1, но перед самым свистком гости сравняли счет. Во второй половине гол Флориана Вирца вывел Германию вперед, однако Швейцария отыгралась.

Впрочем, последнее слово осталось за Бундестим: победу ей принес точный удар все того же Вирца. Полузащитник "Ливерпуля" стал героем встречи, оформив дубль из голов и результативных передач. Германия впервые за 18 лет одолела швейцарцев.

В параллельной встрече на знаменитом лондонском "Уэмбли" англичане принимали Уругвай. Все самое интересное здесь произошло в концовке: на 81-й минуте защитник хозяев Бэн Уайт вывел свою команду вперед, но на 94-й минуте гости спаслись от поражения благодаря точному удару с пенальти Федерико Вальверде - 1:1.