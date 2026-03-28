Футболист сборной Украины рассказал о стыде перед всей страной после невыхода на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Украины по футболу Георгий Судаков высказался о поражении от Швеции, которое не позволило его команде выйти на чемпионат мира-2026. Об этом сообщает «Чемпионат».

Игрок отметил, что ему стыдно перед всей страной. «Играть за сборную — это привилегия. В следующем матче хотим реабилитироваться», — заявил Судаков.

Полузащитник добавил, что сборная Украины допустила много командных, индивидуальных и тактических ошибок.

«Конечно, тяжело, когда пропускаешь уже в начале матча. При 0:2 стало совсем сложно», — отметил Судаков.

26 марта сборная Украины проиграла национальной команде Швеции со счетом 1:3. Таким образом, украинцы потеряли шансы на выход в следующую стадию отборочного турнира мирового первенства.