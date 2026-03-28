Карпин отреагировал на пропущенный Сафоновым мяч

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на гол, который голкипер команды Матвей Сафонов пропустил в матче с Никарагуа. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что у него нет объяснения.

«Может, в ПСЖ ему не бьют издалека. В ПСЖ тащил все, потому что ближе били», — в шутку предположил Карпин.

Ранее о пропущенном мяче высказался сам Сафонов. По словам голкипера, в матчах сборной используются специфичные мячи, траекторию полета которых нельзя предсказать.

Вратарь пропустил мяч на 16-й минуте. Игрок сборной Никарагуа Оскар Асеведо пробил из-за пределов штрафной по центру ворот, а Сафонов не справился с ударом.