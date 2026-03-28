Сперцян может досрочно вернуться из сборной Армении
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев сообщил, что капитан и полузащитник команды Эдуард Сперцян может раньше из расположения сборной Армении.
"У Эдика небольшое повреждение. Сейчас в сборной Армении решается, вернется он или нет", - рассказал Мусаев в эфире "Матч ТВ".
Завтра, 29 марта, национальная команда Армении сыграет в товарищескои матче со сборной Белоруссии.
В этом сезоне Эдуард Сперцян провел в составе "быков" 31 матч во всех турнирах и записал на свой счет 12+16 по системе гол плюс пас.