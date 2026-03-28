ЦСКА может подписать полузащитника "Акрона"

Игрок тольяттинцев может сменить летом клуб. По информации источника, этим летом московский ЦСКА попробует вновь приобрести 19-летнего полузащитника "Акрона" Дмитрия Пестрякова.

© Rusfootball

Сообщается, что переход стал возможен благодаря укреплению связей между "армейцами" и агентом футболиста Павлом Андреевым. В прошлом сезоне ЦСКА предлагал за Пестрякова 5 миллионов евро плюс 1 миллион в качестве бонуса, однако получил отказ.

В этом сезоне Пестряков провел за тольяттинскую команду 22 матча в РПЛ и Кубке России, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Нынешний контракт хавбека действует до конца июня 2029 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.