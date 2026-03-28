Салах может вернуться в «Рому» после ухода из «Ливерпуля»

Фланговый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассматривает возвращение в «Рому» после ухода из английского клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, футболист сборной Египта может провести один сезон в итальянском клубе, отодвинув момент принятия решения о своём будущем. Напомним, Салах выступал в составе «волков» с 2015 по 2017 год, проведя 83 матча во всех турнирах и набрав 34+21 по «гол+пас».

В нынешнем сезоне 33-летний футболист провёл 34 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока достигает € 30 млн.