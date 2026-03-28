«Всё, давайте, *****». Карпин выругался матом на игроков сборной России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал эмоциональную речь главного тренера национальной команды Валерия Карпина в перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1). Наставник, не стесняясь в выражениях, объяснил команде, что так, как она играет, играть нельзя, попросил действовать агрессивно с первой минуты второго тайма.

«Думаю, вы не ожидали, *****, что они будут так вас *******. Стало для нас неожиданностью, *****. Что втыкаются, *****. Агрессивно, *****. Времени они не дают, *****. Даже Никарагуа! Всё, давайте, ***** – ещё 45 минут! Только сразу, с первой минуты ***** надо!» — сказал Карпин в перерыве матча.

31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.