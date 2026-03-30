"Фламенго" заинтересован в покупке футболиста "Зенита"

"Фламенго" заинтересован в трансфере футболиста "Зенита".

По информации источника, "Фламенго" заинтересован в покупке Луиса Энрике. Сине-бело-голубые готовы начать переговоры после окончания ЧМ-2026, "Зенит" хочет за нападающего 40 миллионов евро.

Бразильский футболист выступает за петербургский клуб с января 2025 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых правый вингер провел 25 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с Энрике рассчитано до конца декабря 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.