Семак объяснил, почему Дуран не сыграл в матче «Зенита» с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему нападающий сине-бело-голубых Джон Дуран не сыграл в товарищеском матче с казахстанским «Кайратом» (2:0).

— Дуран не играл — он не готов?

— Я уже говорил. Наверно, не все слышали. Что касается игроков, которых сегодня не было и отсутствовали по разным причинам: Вендел давно отпрашивался по семейным вопросам. Дуран летал в Барселону к доктору — у него есть свои проблемы. Этот период мы используем, чтобы все болячки залечить и решить все вопросы, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Дуран провёл шесть матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил два гола.