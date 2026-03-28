Мохамед Салах опубликовал фото на фоне трофеев, выигранных с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах на своей странице в социальной сети Х опубликовал фото на фоне трофеев, выигранных с английской командой.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 122 результативными передачами. Ранее Салах объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

© Из личного архива Салаха

В составе английской команды форвард дважды выигрывал Премьер-лигу, становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии, дважды побеждал в Кубке английской лиги, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.