Семак об 11-метровом в матче с «Динамо» Мх: Такие пенальти не должны ставить

Главный наставник «Зенита» Сергей Семак высказался насчет пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче FONBET Кубка России.

«Вот вы там набрасываетесь на судью, который поставил или не поставил пенальти с махачкалинским «Динамо». Я согласен, что такие пенальти не должны ставить. Но до этого в «Оренбурге» такой же ставят. И как судье поступить, к примеру, в моменте, ставить или не ставить, когда предыдущие ставите?

Таких примеров миллион, поэтому вопрос понимания и последовательности тех решений, которые есть, которые трактуются, к сожалению, по‑разному. Вот это главный для меня вопрос, а не то, что судьи ошибаются», — сказал Семак.

18 марта «Зенит» на «Газпром Арене» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 и вышел во второй этап полуфинала Пути регионов.

Единственный гол в составе хозяев с пенальти забил в добавленное к первому тайму время нападающий Джон Дуран.

В РФС признали, что судьи ошибочно назначили пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с петербургским «Зенитом» в полуфинале Пути регионов Кубке России.

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Зенит» с 48 очками идет на 2-м месте после 22 туров. Махачкалинское «Динамо» находится на 12-й позиции (21).