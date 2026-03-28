Дешам рассказал, когда будет объявлен окончательный состав сборной Франции на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, когда будет объявлен окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Все футболисты хотят играть. И все они в этом списке. Состав будет объявлен с задержкой до вечера 14 мая из-за перенесённого матча «Ланса» с «ПСЖ». Пришло время ротировать состав. Хочу видеть как можно больше игроков, но не хочу рисковать их здоровьем. У меня нет чёткого представления по заявке, потому что не обладаю всей информацией. Считаю, что у меня есть три варианта на каждую позицию, но не могу взять всех», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).