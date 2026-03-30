Глушенков назвал лучшего футболиста сборной в XXI веке

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков назвал лучшего игрока сборной России в XXI веке и объяснил свой выбор. Так, по мнению Глушенкова, лучшим игроком национальной команды является футболист ЦСКА Данил Круговой.

— Лучший футболист сборной России в XXI веке и почему?

— Данил Круговой. У него очень хороший удар.

— Футболист сборной России, на чьей игре ты рос?

— Андрей Аршавин, — приводит слова Глушенкова «Советский спорт».

Круговому 27 лет, за ЦСКА он выступает с 2024-го. Прежде Данил играл за «Зенит». Глушенков представляет сине-бело-голубых с 2024 года, в этом сезоне футболист провёл 20 матчей в рамках Мир РПЛ и забил девять голов.